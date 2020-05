Firenze, 31 maggio 2020 - Solo acqua, farina e sale. Ingredienti semplici, genuini, che rendono i pici una pasta dal sapore unico, inconfondibile. Una volta fatto l’impasto, si lascia riposare per mezz’ora, poi si stende e si procede col ritagliare delle strisce che poi, rigorosamente con le mani, si fanno rotolare sul piano di lavoro. Vengono realizzati secondo la ricetta più tradizionale i pici freschi dell’azienda Toscanità Srl, che produce la pasta Belverde, seconda eccellenza gastronomica del nostro territorio scelta per l’iniziativa organizzata dalla Nazione con Unicoop Firenze. Ma davvero prima degli spaghetti c’erano i pici? La domanda ci porta fino a una tomba etrusca di Tarquinia, a un monumento funerario in cui è raffigurato un banchetto. E in uno dei piatti, si vede una pasta lunga e stretta. Negli anni del dopoguerra era consuetudine che le massaie preparassero in casa la pasta da mettere in tavola. Dagli anni ’60 in poi, però, cambiarono le abitudini alimentari e si iniziò ad acquistare cibi confezionati. Proprio in questo periodo nacque in Valdichiana un piccolo laboratorio dove, sfruttando i segreti della cucina di famiglia, si producevano pane e pasta fresca, in particolare tortelli e pici, tipici della zona. L’attività prese subito il volo. Nel corso degli anni si sviluppò e si trasferì a Monteriggioni, con il marchio Belverde, nel 1979. La famiglia Bigazzi che prende in mano le redini dell’azienda, la sede si sposta in località Il Casone, sempre a Monteriggioni, dove sviluppa l’arte della pasta artigianale.

Qui, giorno dopo giorno si lavora per rendere la produzione sempre migliore. "Produciamo i pici secondo la ricetta tradizionale, storica - afferma l’ad di Toscanità Srl, Federico Bigazzi -. Uniamo l’artigianalità all’innovazione tecnologica, garantendo la costanza qualitativa. Presto la nostra pasta si troverà anche all’estero". "Tipicità ed eccellenza toscana: con i pici Belverde vogliamo portare sulle tavole dei nostri soci il volto buono della Toscana, rappresentato da imprese come Toscanità, da tempo presente sui nostri scaffali con questo e altri prodotti tutti caratterizzati dai valori forti della nostra tradizione" afferma Luca Braccesi, responsabile salumi latticini gastronomia di Unicoop Firenze.

Sul giornale di lunedì 1 giugno troverete un "post- it coupon" dedicato ai pici. Staccatelo, acquistate i pici Belverde e otterrete cento punti in più sulla vostra carta socio. Vi terrà compagnia fino al 29 giugno il nuovo progetto che vede insieme La Nazione ed Unicoop Firenze. Un’opportunità per far conoscere i prodotti della nostra terra e valorizzare quell’economia sana e ‘green’ che produce occupazione e indotto.