Firenze, 3 giugno 2019 - L'estate si è fatta attendere, ma adesso è arrivato il momento di celebrare come si deve la bella stagione. Per presentare l'offerta turistica toscana, torna - per il settimo anno consecutivo - l'Arcobaleno d'Estate, rassegna promossa da La Nazione e la Regione Toscana con il sostegno di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e Anci. Il tema dell'edizione 2019 è ‘Una vacanza geniale’, riferimento voluto al cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci. Il cartellone degli eventi - presentato in anteprima venerdì scorso nell’Auditorium Attilio Monti de La Nazione a Firenze - si articolerà nel lungo weekend a cavallo del solstizio d'estate, dal 20 al 23 giugno. Quattro giorni di eventi, toccando le grandi città della Toscana, ma anche piccoli borghi da scoprire e angoli insoliti da esplorare. «L’Arcobaleno d’Estate - spiega il direttore del giornale Francesco Carrassi - ha un cartellone di eventi che valorizza le singole realtà toscane, le associazioni e i cittadini, nello spirito di vicinanza e attenzione al territorio che da sempre caratterizza il nostro quotidiano. Questa edizione è più ricca che mai anche perché, val la pena ricordarlo, La Nazione celebra i suoi 160 anni di vita». Fra gli eventi da non perdere l’apertura del cartellone il 20 giugno a Firenze con un ricchissimo programma all’insegna del divertimento e dell’enogastronomia d’eccellenza, che si concluderà con i “fuochi d’artificio arcobaleno”. La regia è affidata a Confcommercio Firenze. E ancora, il concerto degli Stadio il 21 giugno a Forte dei Marmi (Lu) e la serata a Camaiore il giorno successivo quando, proprio durante l’Arcobaleno d'Estate, è prevista una tappa del Radio2 Summer Live, per la prima volta in arrivo in Toscana. Serata-evento a Pistoia, sempre a cura di Confcommercio, il 22 giugno e notte di gusto, arte e cultura ad Arezzo domenica 23 giugno nella splendida location del Prato tra il Duomo e la Fortezza Medicea a chiusura degli eventi. Tutti gli appuntamenti sono visibili su www.arcobalenodestate.it e, sempre attraverso il sito è ancora possibile fino al 13 giugno, inserire un evento nel cartellone ed entrare così a far parte di questo grande progetto di promozione turistica della Toscana.

© Riproduzione riservata