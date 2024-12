Il 3 dicembre 1960 veniva inaugurato il tratto appenninico dell’Autostrada del Sole

Firenze, 3 dicembre 2024 – Era il 3 dicembre del 1960 quando, nel pieno del boom economico, venne inaugurata l’Autostrada del Sole nel tratto appenninico Firenze-Bologna dal presidente del consiglio dell’epoca, Amintore Fanfani. Per la prima volta nella storia, un’autostrada a doppia carreggiata era stata costruita in territorio montuoso: furono installate impalcature di ferro alte fino a 100 metri. Purtroppo l’opera ebbe un tragico prezzo di sangue: solo in quel tratto 15 furono i morti tra gli addetti ai lavori, 8 solo nel tratto Calenzano-Barberino del Mugello. Nella chiesa costruita all'uscita di Firenze c’è' una lapide in memoria degli operai morti nella costruzione dell’intero percorso da Milano a Napoli: più di 160 e il numero è approssimato per difetto.

L'Autostrada del Sole, spina dorsale dell'Italia che, collegando Milano a Napoli, doveva rendere più vicini Nord e Sud, una volta completata venne poi inaugurata quattro anni più tardi, precisamente il 4 ottobre 1964, festa di San Francesco patrono d'Italia, al Casello di Firenze, dal presidente del Consiglio Aldo Moro. L'opera era stata ultimata in 8 anni, a tempo di record.

Il primo tratto Milano-Parma venne inaugurato l'8 dicembre 1958. Quel giorno si viaggiò gratis ma dal successivo si dovette pagare il pedaggio con il quale gli automobilisti contribuirono alla costruzione del tratto successivo. La prima auto che varcò il casello di Milano fu una Fiat 1100. La Bologna-Firenze era un florilegio di viadotti che facevano tenere il fiato sospeso. Qui si reclutarono maestranze montanare che non soffrono di vertigine, capaci di costruire impalcature di ferro alte fino a 100 metri. Meno di due anni dopo l’inaugurazione degli 85 chilometri della Firenze-Bologna, il 22 settembre del 1962 fu la volta della Roma-Napoli. Poi si procederà da Firenze e da Roma contemporaneamente per incontrarsi fra Chiusi e Orvieto. E mentre la striscia d'asfalto dell'Autosole si allungava sullo stivale, l'economia italiana correva. L'Iri, attraverso la sua controllata Società Austostrade Concessione e Costruzioni seguiva i progetti, provvedeva i mezzi finanziari (emetteva obbligazioni trentennali garantite dalle infrastrutture realizzate, oggi li chiamiamo project bond), acquisiva i terreni, gestiva l'autostrada incassando il pedaggio, utilizzava, con gli appalti, imprese esterne per l'esecuzione. Per costruire l'Autosole, lo Stato mise il 36% del finanziamento, il resto venne recuperato sul mercato. Costo finale 270 miliardi di lire. Nasce oggi

Joseph Conrad nato il 3 dicembre del 1857 a Berdicev, in Ucraina. Scrittore marinaio autore di capolavori come ‘Cuore di tenebra’ e di opere cariche di fascino e di inquietudine, per oltre vent'anni ha navigato sul brigantino genovese, imbarcazione di cui divenne anche comandante. Una delle sue celebri frasi recita così: “Considero che ciò che tutti gli uomini cercano davvero è una qualche forma, o forse solo una qualche formula, di pace.” Maurizio Costanzo