Firenze, torna il tour ‘Luoghi della musica’ nei posti dei concerti indimenticabili

Firenze, 19 luglio 2023 - Memorabile il concerto degli Inti-Ilimani in piazza della Signoria, anno 1973, due mesi dopo il golpe cileno, quando in migliaia cantarono insieme alla band “El pueblo unido…”.

Per non dire di Renato Zero in piazza del Carmine, Franco Battiato al Teatro Variety, Edoardo Bennato ai Giardini di Porta Romana, gli Echo and The Bunnymen nel piazzale degli Uffizi… Schegge di un passato sonoro che ritorna con “I luoghi della musica”, tour fiorentino in 30 tappe proposto da Musart Festival 2023, con la consulenza dello scrittore Bruno Casini.

Dopo il successo delle passate edizioni, “I luoghi della musica” propone un nuovo itinerario alla scoperta di angoli, piazze e spazi di Firenze che hanno ospitato grandi eventi musicali. Luoghi che, in gran parte e per motivi diversi, non torneranno mai ai vecchi fasti. Ma che albergano nei ricordi di tanti appassionati. Davanti a ogni luogo/spazio è stata apposta una targa celebrativa, con foto dei principali artisti che vi hanno suonato. Le targhe resteranno esposte fino a mercoledì 26 luglio.

La mappa de “I luoghi della musica” è disponibile sul sito https://bit.ly/FloMusicMap. Tra le fermate imprescindibili, quella alla cantina/sala prove dei Litfiba, in via de’ Bardi, da anni meta di fan da tutta Italia.

A fare capolino dal passato anche locali chiusi da decenni come Gala Club, Banana Moon, La Siesta, Salt Peanuts, Passtime, dove si esibirono Patty Pravo, Gino Paoli, Steve Lacy, Fabrizio De André, Demetrio Stratos. E poi cinema, palazzetti, campi sportivi…

“Un tempo non esistevano spazi dedicati alla musica – spiega lo scrittore Bruno Casini, consulente della mostra e storico delle culture giovanili – ma Firenze sin dagli anni ’60, è stata una città ricca di fermenti culturali. Da qui l’esigenza di ‘appropriarsi’ di piazze, teatri, cinema, palestre. Tutto andava bene, pur di portare sul palco gli artisti più amati”.

Musart è il festival che abbina grandi nomi dello spettacolo al fascino secolare di Firenze, in programma dal 15 al 26 luglio. Sul palco principale di piazza della Santissima Annunziata, in arrivo nei prossimi giorni Drusilla Foer, Paolo Conte, il Galà Callas 100, Madame, Stewart Copeland & Orchestra Toscana. E ancora, tutti i giorni concerti, proiezioni e incontri a ingresso libero, mostre e visite a luoghi d’arte.

Il festival si chiuderà mercoledì 26 luglio con il concerto all’alba di Simone Graziano. Info e programma completo sul sito ufficiale www.musartfestival.it.

Maurizio Costanzo