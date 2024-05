Firenze premia i migliori iris: vince l'italiano Augusto Bianco

Firenze, 11 maggio 2024 - La varietà 'Me pizzica' dell'ibridatore italiano Augusto Bianco si è aggiudicata il primo premio del 66esimo Concorso internazionale dell'iris di Firenze, il Fiorino d'oro offerto quest'anno dall'Università di Firenze in occasione del suo centenario. Sempre a Bianco è andato il premio del Comune di Firenze per la migliore varietà di colore rosso con 'Vibrazionidi velluto'. La cerimonia di premiazione si è tenuta oggi, 11 maggio, a Palazzo Vecchio. Il concorso ogni anni vanta una ampia partecipazione sia nazionale che internazionale. Quest’anno sul gradino più alto del podio si è piazzato dunque un italiano, tra partecipanti provenienti da tutto il mondo.

