Firenze insolita, dai luoghi di Leonardo agli skyline mozzafiato: al via gli itinerari

Firenze, 9 giugno 2023 — Dai luoghi che hanno segnato la vita di Leonardo da Vinci, alla navigazione dell’Arno sul barchetto dei Renaioli, fino al tour in Santo Spirito e San Frediano, quartieri tra i più ‘cool’ al mondo secondo Lonley Planet. Un nuovo mese di grandi scoperte attende i visitatori di EnjoyFirenze, il calendario di visite guidate di Cooperativa Archeologia, realizzate in compagnia di guide ed archeologi esperti per condurre i visitatori tra i tesori della città. Una serie di nuovi appuntamenti, dall’11 al 28 giugno per conoscere Firenze da una nuova prospettiva, con una proposta inserita all’interno della rassegna “Firenze dall’alto. Alt(r)i punti di vista”, che rientra tra gli appuntamenti dell’Estate Fiorentina del Comune di Firenze ed è organizzata da Lama Società Cooperativa – Impresa Sociale, in collaborazione con La Scena Muta e Cooperativa Archeologia, con il brand Enjoy Firenze. Il calendario si apre domenica 11 giugno (ore 10) sulle tracce di Leonardo a Firenze, un itinerario attraverso le vie della città, inseguendo i passi del Genio del Rinascimento dal suo arrivo nel capoluogo. Il tour inizierà dal quartiere di Sant’Ambrogio, dove Andrea del Verrocchio, per tanti anni maestro di Leonardo, aveva la sua bottega. I partecipanti proseguiranno poi fino all’Ospedale di Santa Maria Nuova, dove si dice che Leonardo abbia effettuato dissezioni sui cadaveri per studiarne l’anatomia, per arrivare successivamente a Palazzo Vecchio, dove si cimentò nella realizzazione della celebre Battaglia di Anghiari, al giardino di San Marco e al Monastero di Sant’Orsola, che nel Quattro e Cinquecento ospitava una comunità di monache francescane. Tra loro spese gli ultimi anni di vita anche Lisa Gherardini, celebre modella de La Gioconda, che venne poi sepolta nel complesso di Via Guelfa. Giovedì 15 giugno (ore 18,30) suggestiva passeggiata alla scoperta dell’Oltrarno e dei quartieri di Santo Spirito e San Frediano, delle loro viuzze strette e delle piazze e piazzette tipiche, dove ancora si respira la fiorentinità più autentica. Il percorso toccherà luoghi come Piazza della Passera, con il suo nome e la sua storia curiosi e le meravigliose piazze di Santo Spirito e del Carmine, alla ricerca di angoli tipici, curiosità e aneddoti storici. Qui ancora si respira un’atmosfera unica e genuina, quasi d’altri tempi, fatta anche di botteghe di antiquariato e artigianato e di mercatini rionali. Giovedì 22 giugno (ore 19) appuntamento con “Dall’alto di una casa torre. Sulla terrazza dell’Antica Torre Gianfigliazzi di via Tornabuoni”, data inserita nella rassegna “Firenze dall’alto. Alt(r)i punti di vista, a cura di Cooperativa Archeologia in collaborazione con Comune di Firenze-Estate Fiorentina e con Antica Torre di via Tornabuoni. La casa-torre denominata “Antica Torre Tornabuoni”, che sorge all’inizio della via omonima, fu costruita nella metà del XIII secolo dalla Famiglia guelfa dei Ruggerini e poi ceduta alla famiglia dei Fastelli o Pietrobono. Fu la residenza dei Gianfigliazzi, famiglia guelfa di banchieri e commercianti, nominata anche da Dante Alighieri nella Divina Commedia. Dall’inizio del ‘900 fino alla Seconda Guerra Mondiale, l’edificio fu sede della “Pensione Peccioli”, diventando residenza privilegiata di aristocrati stranieri, letterati inglesi e scrittori russi. Oggi è una Residenza d’Epoca che, grazie alle attente ristrutturazioni di fine Novecento, conserva tutto il fascino originario delle case-torri medioevali. Con le sue terrazze panoramiche, gode di alcune delle più belle viste sulla città, offrendo un punto di vista su Firenze unico e indimenticabile: un panorama straordinario che abbraccia la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, il fiume Arno e i grandi monumenti dell’Oltrarno. Qui, spalancando la vista sul suggestivo skyline della città e delle sue colline, sarà possibile gustare un piacevole aperitivo, per un’esperienza davvero unica. Infine, coloro che amano godersi la città da prospettive insolite non potranno perdere l’appuntamento di mercoledì 28 giugno (ore 19) “Firenze vista dall’Arno con l’archeologo. Tour sul barchetto dei Renaioli”, un suggestivo percorso sui barchetti originali dei Renaioli, nel tratto monumentale dell’Arno, da Ponte alle Grazie a Ponte S. Trinita, per scoprire Firenze da un altro punto di vista. Vedere la città monumentale e i suoi antichi edifici dal fiume, raccontati dall’archeologo a bordo, sarà l’occasione per conoscere la città da una prospettiva completamente nuova e per scoprire luoghi incredibili, visibili solo dall’acqua. L’esperienza sarà arricchita da un brindisi a bordo, per salutare il tramonto. Gli appuntamenti sono a pagamento, ad eccezione di quello del 22 giugno che è gratuito e su prenotazione obbligatoria allo 055-5520407 o a [email protected] Maurizio Costanzo