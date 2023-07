Firenze dedica una piazza a Emanuela Loi. L’agente della scorta di Borsellino morì nella strage di via d’Amelio

Firenze, 18 luglio 2023 - Una piazza dedicata a Emanuela Loi all’interno del complesso della ex Manifattura Tabacchi. È l’assessora alla cultura della legalità e alla toponomastica Maria Federica Giuliani a fare l’annuncio alla vigila dell’anniversario della strage dove persero la vita Paolo Borsellino e 5 agenti di scorta, tra cui appunto Emanuela Loi.

Emanuela Loi (24 anni), agente di scorta uccisa in via D'Amelio (Ansa)

"Domani, 19 luglio, nel giorno del 31esimo anniversario della strage che una autobomba compì in via D’Amelio a Palermo con l’obbiettivo di uccidere il Magistrato Paolo Borsellino, e dove rimase sul campo anche la sua scorta, vogliamo rendere onore alla memoria a una di quelle persone che difendevano l’importante magistrato e pagarono con la propria vita: Emanuela Loi. A lei sarà intitolata una piazza all’interno del complesso immobiliare della ex Manifattura Tabacchi. Una giovane poliziotta che perse la vita ad appena 25 anni, è stata il primo agente donna della Polizia di Stato a cadere in servizio, e fu una delle prime che venne scelta per i servizi di scorta. Il suo spirito di servizio e il suo attaccamento alle istituzioni le fecero scegliere con coraggio uno dei più difficili compiti nella Palermo di quegli anni. È giusto ricordarla e onorarla tra gli eroi civili della lotta alla Mafia”. Domani verrà deposta una corona alla lapide a Palazzo Vecchio che ricorda Paolo Borsellino e le vittime di mafia.

Maurizio Costanzo