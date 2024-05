Firenze, ai Georgofili al via gli incontri ‘Agricoltura 2030’

Firenze, 20 maggio 2024 - Mercoledì 22 maggio alle ore 10, nella sede dell'Accademia dei Georgofili, si svolgerà l'incontro "Agricoltura 2030: Visioni tecnologiche per una nuova Agricoltura". Si tratta del primo del ciclo "Agricoltura 2030" che si concluderà alla metà di luglio, data in cui dovrebbe insediarsi la nuova Commissione UE. La finalità è quella di fornire una visione del prossimo futuro e proporre alla politica indicazioni e strategie di indirizzo per il settore agricolo. "Agricoltura 2030" si articolerà in nove iniziative dedicate ai principali temi da approfondire: la difesa delle colture, la gestione del suolo e dell’acqua, le nuove tecnologie, la gestione delle foreste, le produzioni vegetali e animali, la lotta al cambiamento climatico, il trasferimento delle conoscenze, gli aspetti normativi e la prossima Pac. Al termine di ogni evento, a cura del coordinatore e dei relatori, verrà resa disponibile una sintesi di cui potranno beneficiare tutti gli operatori agricoli. L’incontro del 22 maggio è focalizzato su alcuni scenari tecnologici possibili grazie allo sviluppo delle nuove tecnologie biologiche, fisico-meccaniche e digitali in agricoltura. La ineludibile transizione digitale impone infatti la preparazione e formazione dei futuri operatori per renderli capaci di dominare le nuove tecnologie nelle fasi di scelta e adozione appropriata, proficua, sicura. Il programma prevede alle ore 10 l’apertura dei lavori con Massimo Vincenzini, Presidente Accademia dei Georgofili, introduce e coordina: Marco Vieri, Accademia dei Georgofili. Ore 10.10 relazioni, su innovazione tecnologica nelle macchine agricole tra presente e futuro - Paolo Gay - Associazione Italiana di Ingegneria Agraria; Tea: superare le paure, cogliere le opportunità - Luigi Cattivelli - Accademia dei Georgofili, CREA, Luca Nerva – Crea; La robotica avanzata per l’Agricoltura di oggi e domani - Claudio Semini - Istituto Italiano di Tecnologia; Quale Intelligenza Artificiale per l’Agricoltura? - Michael Mugnai - Scuola Superiore Sant’Anna; La centralità dell’azienda agricola: obiettivi strategici di adozione e di aggiornamento formativo - Marco Vieri - Accademia dei Georgofili. Ore 13 chiusura dei lavori. Maurizio Costanzo