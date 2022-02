La Spezia, 14 febbraio 2022 - In uno stadio "Picco" ribollente di passione (con 400 tifosi viola ben decisi a farsi sentire nell rumoroso entusiasmo dei 5mila spezzini ) e con il tema del ritorno di Vincenzo Italiano nella città che lasciò per venire a Firenze, Spezia-Fiorentina di stasera si presenta come una partita dalle grandi emozioni. La speranza è che sia una serata contrassegnata da gioco e divertimento, magari anche con reciproci sfottò delle tifoserie, e nulla di più.

Dove vederla in Tv

La sfida di stasera tra Spezia e Fiorentina (fischio d'inizio alle 20.45) sarà trasmessa in diretta tv su Dazn e Sky Sport. Sul sito della Nazione della Nazione Firenze la diretta testuale web della partita.

Gli obiettivi

Certo, a seconda del risultato ci sarà chi si divertirà di più e chi di meno: lo Spezia deve fare punti per continuare il cammino verso la salvezza (ben avviato con 10 punti nelle ultime 4 gare), la Fiorentina cerca punti pesanti in chiave europea.

Esame di maturità

I gigliati, reduci dal tonfo casalingo in casa contro la Lazio in campionato e dalla nuova ed emozionante impresa in Coppa Italia sul campo dell'Atalanta, sono chiamati anche stasera a un nuovo esame di maturità. La qualità tecnica dei viola non basterà in una serata in cui ci sarà da soffrire e da battagliare in un clima incandescente. Lo Spezia di Thiago Motta è un avversario molto tosto e con personalità: con la spinta del "Picco" a incitare gli aquilotti, la serata si presenta complicata per la Fiorentina.

Italiano contro il suo passato (e viceversa....)

Come detto, uno dei motivi sarà il ritorno di Italiano: i tifosi dello Spezia non gli hanno perdonato l'addio improvviso per andare a Firenze e certo stasera l'accoglienza sarà calda. Da parte sua,il tecnico viola (che comunque sulla panchina dello Spezia ha firmato due imprese straordinarie: promozione in A e salvezza) ha gettato acqua sul fuoco chiedendo scusa per non aver comunicato bene quel passaggio.

Le scelte viola

Venendo al campo, Italiano dovrà fare ameno di due centrocampisti squalificati (Torreira e Bonaventura) e toccherà ad Amrabat il ruolo di regista in una mediana completata da Castrovilli e Maleh. In attacco, Piatek favorito su Cabral, Gonzalez e Sottil dovrebbero essere gli esterni.

Probabili formazioni

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Kiwior, Sala; Gyasi, Maggiore, Verde; Manaj. Allenatore: Thiago Motta

FIORENTINA (4-3.3): Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Maleh; Gonzalez, Piatek, Sottil. Allenatore: Vincenzo Italiano

Arbitro: Marchetti di Roma