Firenze, 1 luglio 2020 - Nella ripresa serve un'altra Fiorentina per rimontare i due gol del Sassuolo. I viola devono cambiare ritmo, sprecare meno davanti alla porta e trovare una soluzione per arginare le ripartenze emiliane. Iachini a inizio ripresa non cambia la formazione, ma dopo 5 minuti toglie Lirola e inserisce Cutrone.

I viola si scuotono un po', al 9' Pezzella colpisce il palo di testa. I viola sono anche sfortunati.

Al 13' azione personale di Ribéry, la conclusione è parata da Pegolo.

Primo tempo

Ancora un rigore contro la Fiorentina, il terzo in tre partite. E dagli undici metri arriva il vantaggio del Sassuolo dopo un fallo abbastanza netto di Castrovilli che entra in maniera scomposta su Djuricic. A fare arrabbiare i viola, però, non è questo fallo (che c'è) ma un episodio avvenuto pochi secondi prima con Pezzella finito a terra dopo un intervento di Chiriches.

Defrel raddoppia al 35' in un'azione di contropiede nata da calcio d'angolo dei viola (come in occasione del rigore) con la squadra gigliata disposta male e ancora sorpresa. Notevole l'azione di Boga che serve Defrel.

In avvio, subito pericoloso Chiesa al 3' minuto di Fiorentina-Sassuolo: il talento viola sfrutta una ripartenza, si trova solo davanti a Pegolo, ma non riesce a battere il portiere avversario che para in uscita.

La gara comincia con il Var fuori uso, una circostanza che arriva proprio dopo alcuni giorni di polemiche sul Var con le proteste viola post Lazio-Fiorentina. Al momento del rigore non assegnato e ai viola e di quello dato al Sassuolo sembra che fosse in funzione, ma l'arbitro Chiffi non lo va a consultare.

Al 10' Sassuolo pericoloso su punizione con Rogerio che impegna Dragowski.

Al 18' altro grande intervento del portiere viola: la Fiorentina si fa trovare sbilanciata su una ripartenza, Boga si presenta solo davanti a Dragowski che salva la sua porta con un ottimo intervento.

Poi arrivano le due reti emiliane che approfittano di una fase difensiva dei viola non proprio brillante. Ribéry (davvero di un altro pianeta) innesca con i suoi assist prima Ceccherini con un colpo di tacco, poi Castrovilli, quindi Chiesa, ma tutti e tre sprecano.

Il tabellino

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Lirola (5' st Cutrone), Pulgar, Castrovilli, Ghezzal, Dalbert; Chiesa, Ribéry. Allenatore: Iachini

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio (1' st Kyriakoupolos); Magnanelli, Locatelli; Traore (1' st Berardi), Djuricic, Boga; Defrel. Allenatore: De Zerbi

Arbitro: Chiffi di Padova

Reti: 24' pt Defrel (rigore); 35' pt Defrel

Note: ammoniti Rogerio, Traore, Pulgar, Ceccherini

