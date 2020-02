Firenze, 22 febbraio 2020 - Tocca a Chiesa e Vlahovic l'assalto al Milan in una partita delicata e importante per la Fiorentina. Sfida affascinante che vedrà di fronte due tecnici, Iachini e Pioli, che hanno un passato di compagni di squadra in maglia viola per una gara ricca di motivi. Se i viola cercano punti per allontanarsi ancora di più dalla zona "calda" della classifica, il Milan insegue il sogno europeo.

Sarà anche la serata delle sfide tra Rebic (ex viola) e Ibrahimovic da una parte e Vlahovic e Chiesa dall'altra.

Per quanto riguarda le formazioni, tra i viola a centrocampo Duncan fa il suo esordio in maglia viola a Firenze.

Formazioni ufficiali

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan., Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Iachini

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Kiesse, Bennacer; Castillejio, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

Arbitro: Calvarese