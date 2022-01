Cagliari, 24 gennaio 2022 - Terzo pareggio stagionale della Fiorentina che impatta in Sardegna. Fiorentina-Cagliari finisce 1-1: gol di Joao Pedro e pareggio di Sottil. Due errori su rigore: nel primo tempo Biraghi, nella ripresa Joao Pedro. Per come si era messa la partita dopo l'espulsione di Odriozola, punto prezioso per la squadra di Italiano. I migliori in casa Fiorentina sono Terracciano e Sottil. Male Odriozola e Biraghi. Queste le pagelle di Cagliari-Fiorentina.



Pagelle Fiorentina

Terracciano 7 Salvato dal palo nel primo tempo, incerto nell'uscita sul gol di Joao Pedro, riscatta tutto grazie al rigore parato all'attaccante brasiliano che tiene viva la Fiorentina e le consente di non perdere.

Odriozola 4,5 Inizia benissimo procurando il rigore che Biraghi si fa parare, poi però di buono non combina molto altro. Ripresa anonima, culminata la disattenzione in marcatura su Joao Pedro, il fallo di mano e l'espulsione. Passo indietro.

Milenkovic 6,5 Tosto e combattivo, è il migliore della retroguardia viola. Un paio di sbandate, ma se la difesa sta su gran parte del merito è sua.

Igor 5,5 Soffre Joao Pedro, non sempre preciso nelle chiusure.

Biraghi 4,5 L'errore dagli undici metri che poteva spianare la strada verso la vittoria incide sul voto di una prestazione di poca qualità e quantità.

Bonaventura 6 Spreca una buona occasione appena dopo l'avvio di gara. In una gara fisica e da corpo a corpo si difende come può. Prezioso per l'equilibrio tattico quando i viola rimangono in dieci.

Torreira 6 Pressato da Pereiro, emerge meno del solito in fase di palleggio, ma il suo contributo c'è sempre in quanto ad agonismo e dinamismo.

Castrovilli 5,5 Mancano gli inserimenti e la qualità del vecchio Castro. Si vede poco. Esce all'intervallo per un problema muscolare. Dal 1' st Maleh 6 Chiamato a dare dinamismo e inserimenti, questa volta si sente meno in un contesto più da battaglia e sporco.

Gonzalez 6,5 Scattante e sgusciante, è indigesto alla difesa del Cagliari con dribbling e accelerazioni. Sulla finalizzazione e il tiro c'è da lavorare.

Pjatek 5,5 Un colpo di testa alto, un buon assista per Bonaventura, non molto altro in una giornata vissuta quasi sempre con le spalle alla porta. Esce dopo il rosso a Odriozola. Dal 23' st Venuti 6 Entrata convincente. Si piazza a destra e regala sicurezza alla difesa.

Ikoné 5,5 La prima da titolare non genera stupore. Ancora indietro nell'inserimento nel gioco di Italiano. Evanescente. Dal 14' st Sottil 7 Entra e si vede subito che è in giornata. Salta l'uomo un paio di volte e firma il gol del pareggio con un affondo in velocità chiuso con un bel diagonale. Evitabile l'esultanza polemica contro i tifosi del Cagliari. Dal 91' Nastasic sv.

Italiano 6 Le assenze di Vlahovic e Saponara pesano sulla composizione di un attacco i cui interpreti si conoscono pochissimo. Azzeccata la mossa di buttare dentro Sottil. Pareggio tutto sommato non da buttare per come si era messa la gara.

Le pagelle del Cagliari (3-5-2): Radunovic 7; Altare 6 (1' st Lovato 6), Goldaniga 5 (51' st Ceppitelli sv), Obert 6; Zappa 5,5, Marin 6, Grassi 6 (29' st Kourfalidis sv), Dalbert 6 (36' st Gagliano sv), Bellanova 5; Joao Pedro 6, Pereiro 6. Allenatore: Mazzarri 6.5.