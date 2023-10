Toscana, bando da 4 milioni per il rilancio delle aree di crisi industriale

Firenze, 6 ottobre 2023 - Il 9 ottobre apre un bando per nuovi "protocolli di insediamento", scrive così la Regione in una nota, per le aree di crisi industriale in Toscana. L'avviso mette a disposizione 4 milioni di euro. Le domande potranno essere presentate attraverso il sito di Sviluppo Toscana, che è il soggetto che le gestirà. Obiettivo del bando è dare sostegno agli investimenti delle imprese attraverso la raccolta di manifestazioni di interesse per "progetti di investimento di imprese italiane ed estere e di imprese attive in Toscana in grado di creare occupazione aggiuntiva diretta o indiretta; progetti di rilocalizzazione produttiva; infrastrutture di trasferimento tecnologico; investimenti destinati al recupero o alla diversificazione, anche parziale, della produzione e al mantenimento dell'occupazione, in caso di crisi, chiusura o delocalizzazione aziendale, con eventuale coinvolgimento dei lavoratori nella gestione di impresa; investimenti da parte di società o società cooperative con sede operativa in Toscana, i cui rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci lavoratori detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale e sono dipendenti di imprese dichiarate in crisi al momento della costituzione della società". Territori interessati quelli indicati nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea che possono godere delle esenzioni previste. Sono i comuni di Carrara, Massa, Montignoso, Agliana, Montale, Pistoia, Collesalvetti, Livorno, Rosignano Marittimo, Gavorrano, Grosseto, Scarlino, Follonica, Campiglia Marittima e Piombino.