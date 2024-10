Contributo affitto 2024 Firenze, come fare a richiederlo. La guida

Firenze, 28 ottobre 2024 - È online da lunedì 28 ottobre l’avviso pubblico per richiedere il contributo ad integrazione del canone di locazione per l’anno 2024. In campo tre milioni e mezzo di euro per il sostegno all’affitto di chi è in difficoltà, mezzo milione in più rispetto all’anno passato. Aumentano dunque le risorse messe in campo dall’amministrazione comunale di Firenze. “Questa misura viene incontro a chi non riesce a far fronte alle spese per l’affitto, è un tassello importante del complesso di azioni che vogliamo mettere in campo sulla casa che per noi è una priorità assoluta del mandato. – sottolinea l’assessore alla Casa Nicola Paulesu - Abbiamo deciso di fare uno sforzo ulteriore aumentando le risorse, a fronte di un Governo che invece ha azzerato questo strumento. Continuiamo a tenere alta l’attenzione sul tema dell’abitare”. Sono in corso di liquidazione invece le domande di contributo affitto relative allo scorso anno, ne beneficeranno oltre 2300 famiglie. Questo bando sarà aperto fino al 28 novembre prossimo. Ecco chi può usufruire del servizio e come fare a richiederlo.