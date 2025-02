Fedagripesca Toscana: “Con accordo con Colli Fiorentini salvi posti di lavoro”

San Casciano (Firenze), 13 febbraio 2025 - “E’ un’operazione che consente di salvare 15 posti di lavoro e tutelare un’impresa e un marchio come quelli dei Castelli del Grevepesa riconosciuti a livello nazionale e internazionale”. Così Fedagripesca Toscana, la federazione di Confcooperative regionale che si occupa di agricoltura e pesca, commenta l’accordo che ha portato la Cantina sociale Colli Fiorentini – Valvirginio a siglare un contratto annuale di affitto della Cantina Castelli del Grevepesa. “La Cantina Sociale Colli Fiorentini, una delle più grandi cooperative vitivinicole della Toscana, è intervenuta con determinazione per sostenere un'altra importante realtà cooperativa del territorio – spiegano da Fedagripesca Toscana -. Con questo contratto di affitto, si perseguono tre obiettivi fondamentali: la tutela del marchio Castelli del Grevepesa, la stabilità di un sito produttivo di rilevanza strategica per tutta la Toscana e la salvaguardia dell'occupazione”. “Da oltre tre anni esiste una proficua collaborazione tra le nostre cantine: i soci di Castelli del Grevepesa conferiscono a noi le proprie uve – spiega il presidente della Cantina sociale Colli Fiorentini Ritano Baragli – noi a nostra volta restituiamo a loro il vino prodotto. Con questo accordo facciamo un passo ulteriore. Nel breve termine, l'obiettivo è consolidare il fatturato e le esportazioni verso l'Europa e le Americhe. Nel medio periodo, si valuta la possibilità di partecipare alla gara per acquisire la Cantina Sociale Castelli del Grevepesa nell'ambito della procedura di liquidazione in corso”. “L’auspicio – conclude Baragli – è che le istituzioni locali ci sostengano attivamente, perché ciò che stiamo tutelando non è un bene né soltanto della cooperazione o del Chianti ma di tutta la Toscana”.