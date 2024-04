Case in vendita a Firenze, l’offerta immobiliare cala del 24%

Firenze, 24 aprile 2024 – A differenza di quanto sta accadendo in Italia, dove si è registrato un aumento del 3% nelle prime tre mesi del 2024, l'offerta di case in vendita sul mercato toscano, soprattutto in alcune città come Firenze, sta diminuendo costantemente. È quanto emerge da un'indagine condotta dal portale Idealista. Tra le città che stanno registrando le maggiori riduzioni dell'offerta immobiliare, troviamo Firenze, con una diminuzione del 24% (-12% considerando l'intera provincia), superata solo da Rovigo, dove si registra un calo del -31% (-23% nell'intera provincia). Solo sei province vedono un aumento dell'offerta di case in vendita, tra cui Prato, Lodi, Novara, Sassari, Sondrio e Treviso.

A parità di domanda, se il numero di case in vendita diminuisce, ciò porta inevitabilmente ad un aumento dei prezzi. E in effetti un incremento dei prezzi è atteso, anche se non si assisterà ad una escalation.

“Sul mercato - afferma Simone Beni, presidente Fiaip Toscana - si registra una costante contrazione del numero di immobili presenti sul mercato immobiliare fiorentino, principalmente in città, ma sono interessati da questo movimento anche i comuni limitrofi e le zone non proprio a ridosso di Firenze perché chi non trova in città allarga la ricerca”. “Le richieste restano stabili e numerose, la situazione attuale ed il trend degli ultimi anni fanno perciò ipotizzare – prosegue Beni - uno scenario di riduzione dei tempi di vendita, dovuta dalla scarsa presenza di immobili sul mercato ed alle numerose richieste ed interessamenti. I prezzi di richiesta tenderanno ad aumentare ed i prezzi di vendita in alcuni casi saranno anche superiori a quelli attuali, ma che nella sostanza non si discosteranno significativamente”. I valori attuali, insomma, resteranno tendenzialmente stabili, in linea con le attuali condizioni. “Sarà però fondamentale - conclude il presidente Fiaip Toscana - valutare tutti gli altri aspetti che influiscono sul mercato immobiliare, in particolare l’andamento dei tassi dei mutui e la disponibilità degli istituti a concedere i finanziamenti necessari ad acquistare o a ristrutturare gli appartamenti, per assistere ad un aumento dei valori degli immobili”.