Firenze, record per l’aeroporto di Peretola: tre milioni di passeggeri

Firenze 27 dicembre 2023 – L’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze ha raggiunto un importante traguardo, superando il record mai raggiunto prima, di 3 milioni di passeggeri trasportati nel corso del 2023. “Un traguardo storico, raggiunto dopo anni difficili per il settore, a dimostrazione dell’attrattività della città di Firenze e dell’impegno costante di Toscana Aeroporti nell’offrire una rete sempre più fitta di collegamenti: nell’ultimo anno, lo scalo fiorentino è stato infatti servito da 20 compagnie aeree per un totale di 41 rotte, 14 nuovi collegamenti, 34 destinazioni internazionali e 7 italiane”, ha affermato l’amministratore delegato di Toscana Aeroporti Roberto Naldi.

Il trend di crescita dello scalo fiorentino, che nei primi 11 mesi dell’anno ha registrato un traffico passeggeri in incremento del 38,1%, ha contribuito agli ottimi risultati raggiunti complessivamente negli ultimi 11 mesi da Toscana Aeroporti. Da gennaio a novembre, infatti, negli aeroporti toscani di Pisa e Firenze sono transitati 7.695.513 passeggeri, in aumento del +22,5% rispetto al 2022. “Un ringraziamento particolare all’intero personale di Toscana Aeroporti che ha saputo superare le difficili stagioni del post Covid e che, grazie alla capacità di visione e programmazione a lungo termine, ha contribuito in maniera determinante al raggiungimento di questo storico risultato”, ha dichiarato il presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai.