Spettacoli teatrali a 20 anni dalla morte di Elisabetta e Maria Chiara Casini

Firenze, 13 novembre 2024 - A 20 anni dall'incidente di viale Fanti a Firenze, che costò la vita a Elisabetta e Maria Chiara Casini ci sarà un momento di ricordo con spettacoli teatrali. In due date differenti. Domani, 14 novembre, proprio nel ventennale, ci sarà 'La maternità offesa', al teatro Santa Caterina in via del Mezzetta. Il 19 novembre, al Teatro Dante Carlo Monni, ci sarà 'Solo se tu lo vuoi'. Entrambi gli spettacoli sono promossi dall’associazione culturale Elisabetta e Maria Chiara Casini e dall’associazione Odeia Teatro. L’incidente, si ricorda in una nota di Palazzo Vecchio, avvenne nella notte del 14 novembre 2004 quando in viale Manfredo Fanti la Smart su cui viaggiavano un giovane e due ragazze, in seguito a un sorpasso azzardato, invase l’altra corsia e travolse lo scooter su cui le due sorelle stavano tornando a casa. A rendere ancora più drammatico l’evento fu lo scambio di persona che fece credere morta sul colpo Elisabetta, che invece rimase in agonia per alcuni giorni vegliata dai genitori di un’altra delle vittime, Maria Ieva, barese 21enne trasferitasi in Toscana, con cui era stata scambiata e che era invece morta sul colpo nello schianto. Lo scambio di persona fu scoperto poco prima del funerale dalla madre delle due sorelle, Doretta Boretti, al momento del riconoscimento delle salme. “Fu il più tragico incidente stradale avvenuto a Firenze – ha sottolineato Pierguidi – reso ancora più tragico dagli errori che seguirono i soccorsi e che portarono a scambiare l’identità di due delle vittime, accrescendo ancora di più il dolore e l’angoscia di due famiglie. È giusto che Firenze ricordi questo fatto, come monito e come doveroso ricordo a chi vi perse la vita. Il Quartiere 2 è particolarmente vicino a Doretta Boretti in questa commemorazione. Voglio infine ringraziare la Fondazione Elisabetta e Mariachiara Casini Onlus per le attività che in questi 20 anni sono state portate avanti, sia nell’ambito della cultura, sia nelle preziose iniziative per la sensibilizzazione verso i temi della sicurezza stradale”.