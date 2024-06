Anniversario Rosselli, riedito il libro di Valdo Spini

Firenze, 4 giugno 2024 - Con l'avvicinarsi del 9 giugno – in cui si ricorda l'87/o anniversario dell'uccisione dei fratelli Rosselli a Bagnoles de l'Orne in Francia - la rivista "Left", diretta da Simona Maggiorelli, ha deciso di ripubblicare il libro curato da Valdo Spini, “Carlo e Nello Rosselli. Testimoni di Giustizia e Libertà”, edito nel 2016 a Firenze da Clichy e da tempo esaurito. La riedizione si svolge in collaborazione con la Fondazione Circolo Rosselli, presieduta da Valdo Spini: “Left" da parte sua lo manderà in omaggio ai suoi abbonati e lo metterà a disposizione dei lettori sul suo sito. Un buon numero di copie in cartaceo saranno a disposizione della stampa e del pubblico in occasione della presentazione che si svolgerà il 5 giugno alle ore 12 presso lo Spazio Rosselli, in via degli Alfani 101 rosso (tel. 055 2052966). Tra gli interventi anche quelli di Vannino Chiti e Matteo Fago. “Fu Giovanna Ceccatelli Gurrieri, purtroppo scomparsa, a volere la pubblicazione di questo libro, che collaborò a realizzare – ha dichiarato Spini -. La vicinanza dell'anniversario dell'uccisione dei fratelli Rosselli con il centenario dell'uccisione di Matteotti (10 giugno 1924), è una coincidenza molto significativa -. I due si conobbero e si apprezzarono. Dopo l'assassinio di Matteotti, Carlo Rosselli si fece promotore dell'adesione di numerosi soci del Circolo di Cultura al Psu, il Partito Socialista Unitario, di cui Matteotti era segretario e lo commemorò nell'esilio parigino con un bellissimo testo, "Matteotti eroe tutto prosa". Il socialismo riformista di Giacomo Matteotti e il Socialismo Liberale di Rosselli sono strettamente legati e costituiscono un punto di riferimento importante per la necessaria ricostruzione del centro-sinistra nel nostro paese”.