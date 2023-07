Weekend di Eventi al Parco di Poggio Valicaia, Baby Dee in Concerto e Casette Animalette

Fine settimana di eventi al parco di Poggio Valicaia. Oggi alle 21,30 (in caso di maltempo all’Auditorium Centro Rogers) c’è Baby Dee in concerto. La cantante, pianista, performer statunitense si esibirà nella prima di quattro serate che arriveranno fino alla fine di luglio. Domani alle 15 invece, Casette animalette, la casina degli insetti. Attraverso una passeggiata i bambini scopriranno il Parco e le storie degli insetti e delle loro casette. Nel laboratorio finale lasceranno una traccia della loro presenza partecipando attivamente alla costruzione di una casa per gli insetti con materiale di recupero.