Lotta ai tumori, a Firenze 1.700 visite di prevenzione

Firenze, 11 aprile 2024 - 1.700 visite di prevenzione, 842 interventi a domicilio effettuati e più di 6.800 ore di attività a sostegno dei pazienti oncologici per la riabilitazione fisica e psicologica. Sono alcuni numeri che raccontano l’attività di Lilt Firenze nel 2023 e l’impegno dell'associazione nella lotta ai tumori e nella cura dei malati, che è stato possibile anche grazie alle donazioni del 5xmille. Grazie alle tante persone che hanno scelto la Lilt Firenze come beneficiaria di questa quota Irpef, l’anno scorso sono stati ricevuti 41.000 euro, che hanno permesso all’associazione provinciale di Firenze della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di sostenere le proprie attività istituzionali e di incrementarle. Le visite hanno riguardato la prevenzione dermatologica, senologica e urologica. Sono state fatte 1.700 visite di prevenzione tra l'ambulatorio di diagnosi precoce per i tumori della pelle, le iniziative nelle Aziende, i progetti dedicati e le campagne nazionali su seno e prostata (“Nastro Rosa” per le donne e “Percorso Blu” per gli uomini). Nell’assistenza domiciliare ai pazienti in fase avanzata di malattia sono state assistite 508 persone e movimentati 2.158 ausili (come letti ospedalieri, carrozzine, materassini antidecubito), per un totale di 842 interventi effettuati. Al Cerion Ispro-Lilt di Villa delle Rose i professionisti della Lega Tumori hanno svolto oltre 6.800 ore di attività a sostegno dei pazienti oncologici per la riabilitazione fisica e psicologica. Da non trascurare l'attività nelle scuole: sono state coinvolte oltre 1.000 persone, tra studenti e docenti in progetti di prevenzione primaria negli istituti scolastici di Firenze e Provincia. “Questi sono numeri ma dietro ci sono volontari, professionisti, pazienti e familiari, ognuno con un nome e la sua personale storia. Il nostro impegno è garantire le cure migliori possibili ai malati, ma anche puntare sulla sensibilizzazione e la prevenzione” commenta Alexander Peirano, presidente Lilt Firenze. “Grazie alle oltre 1.100 persone che hanno scelto di starci accanto in questo percorso, donando il 5×1000”.