Firenze, visite oculistiche gratuite nel weekend

Visita oculistica (foto Ansa)

Firenze, 17 marzo 2023 - Due giorni di visite oculistiche gratuite per indagare su alcune tra le più diffuse patologie della vista, approfondirne la conoscenza ed educare alla prevenzione. L’iniziativa è parte del progetto di sensibilizzazione “Vedere Meglio. Sempre” organizzato da Fonda sui temi della “Vista Fragile”.



Fonda, azienda specializzata nella proposizione di soluzioni ad altissima tecnologia per affrontare serie patologie oftalmiche, lancia il progetto ‘Vedere Meglio. Sempre’ che viene presentato per la prima volta a Firenze in occasione del convegno Prisma. Sabato 18 e domenica 19 marzo, in Largo Pietro Annigoni, una clinica mobile attrezzata sarà a disposizione del pubblico dalle 9 alle 17, previa registrazione, per realizzare visite oculistiche gratuite e fornire informazioni. L’iniziativa di Fonda è volta a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione nella diagnosi e nella gestione di patologie degenerative della vista come Maculopatia, Glaucoma, Retinopatia diabetica e altre patologie retiniche.



Presso la clinica mobile messa a disposizione da Cso e dotata di strumentazione di diagnostica oftalmologica all’avanguardia, un oftalmologo professionista provvederà a eseguire un primo esame oculistico gratuito, non sostitutivo di una visita specifica ma volto a una eventuale individuazione precoce di patologie del sistema visivo. All’esterno della clinica sarà, inoltre, presente un gazebo, presidio “Vista Fragile”, in cui un ottico Ambassador Fonda provvederà a indicare a chi ne avesse interesse le soluzioni visive utili ad affrontare e a gestire al meglio le difficoltà funzionali che emergono con la malattia.



Con un’età media superiore ai 50 anni, sono oltre 6 milioni le persone affette da patologie gravi della vista in Italia, comunque riscontrabili con minore incidenza in ogni fascia d’età. Un numero che si stima aumenterà del 25% entro il 2030 a causa dell’invecchiamento della popolazione e della sempre maggior diffusione di uno stile di vita sedentario. Disturbi come le retinopatie e il glaucoma sono malattie complesse che portano a una degenerazione della funzione visiva. Difficile anche la diagnosi, ad esempio, del glaucoma che non altera la capacità visiva diventando evidente solo quando ormai la condizione dell’occhio è irrecuperabile.



A inizio 2022, è stata stimata un’incidenza di casi di glaucoma superiore al milione dei quali, però, circa la metà si ipotizza non siano stati diagnosticati. Cifra simile individuata anche per i pazienti affetti da maculopatia, il disturbo più noto tra quelli che colpiscono la retina. “Trattandosi di patologie che colpiscono il sistema visivo in maniera irreparabile, spesso si tende a dare per inevitabile la perdita della vista. Esistono, invece, soluzioni che, se adottate fin dall’insorgere dei primi sintomi della patologia, possono efficacemente sostenere la funzione visiva del paziente.” Afferma Michele Jurilli, presidente di Fonda.



“Proprio a causa della loro irreversibilità e perché diffuse prevalentemente tra la popolazione anziana (o molto anziana) sono malattie poco note al pubblico – continua Jurilli – per questo Fonda si impegna a informare la popolazione sulle patologie della “Vista Fragile” e a sensibilizzarla sull’importanza della prevenzione.” Ulteriori informazioni sono disponibili sulle pagine ufficiali Instagram, Facebook e LinkedIn di Fonda, mentre, per accedere alla visita è necessario accreditarsi online all’indirizzo www.fondavision.com/clinica-mobile/ o in loco presso il desk Fonda dedicato.