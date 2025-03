Violante: "Pescini grande esempio"

"Dare voce al territorio" e "da soli si va veloci insieme si va lontano". Sono le due frasi che Massimiliano Pescini amava ripetere nei suoi discorsi. E che ieri hanno campeggiato in due slide proiettate nell’evento organizzato per ricordare l’ex sindaco di San Casciano a meno di 12 mesi dalla sua scomparsa avvenuta il 25 maggio dello scorso anno quando era consigliere regionale. Nell’incontro che ha visto la presenza di Luciano Violante (nella foto) moderato dal giornalista Francesco Ingardia, l’ex magistrato ha ricordato come Pescini, con cui era entrato in contatto con l’associazione Italia Decide, "avesse la capacità di assorbire, di cogliere quello che c’è per poi selezionare".

Pescini "aveva la capacità di capire quello che si muove all’aria, e prendere quello che di utile c’era. E questo è una grande qualità quando c’è". L’ex sindaco di San Casciano è stato ricordato anche con un video registrato alla fine di un consiglio comunale che precedeva l’8 marzo. Presente anche l’attuale sindaco, Roberto Ciappi, è sottolineato come quello di ieri sia stato "il primo evento di una serie di incontri aperti alla comunità di carattere culturale, letterario, sociale che vuole celebrare la memoria del nostro caro Massimiliano evidenziando le grandi passioni, dalla politica alla cultura, che animavano il suo agire e il suo pensiero di uomo dedito alla cosa pubblica".

Ciappi ha anche ricordato "lui che sapeva vivere il presente con una immensa consapevolezza e capacità di analisi lucida e realistica delle questioni e delle problematiche relative al territorio. E allo stesso tempo sapeva costruire un ampio sguardo sul futuro attraverso l’elaborazione di strategie a medio e lungo termine".

Andrea Settefonti