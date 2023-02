Vino, olio e ortaggi versione Ferragamo

di Paolo Pellegrini

Salvatore fa il vigneron, produce sei rossi poi un bianco, un rosato, uno spumante, un vinsanto e una grappa. Sua sorella Vittoria cura l’orto, e spedisce cassette di bella e fresca verdura a destra e a manca. Il padre Ferruccio non disdegna di fare anche lui il “contadino“, assaggia volentieri il vino, ma anche l’olio extravergine dai 120 ettari di filari e olivete, e cura da vicino il suo bel gregge di pecore. Parrebbe una normale scena da dinastia agricola con il pallino del biologico. Già, però c’è di mezzo un cognome ingombrante: Ferragamo, icona del made in Italy e della moda mondiale da cento anni, da quando Salvatore il capostipite si trasferì nel 1923 a Hollywood per guadagnarsi presto la fama di “calzolaio delle stelle“. Aggiungi poi il fondale: altro scenario da favola, la Tenuta del Borro, una delle più fascinose della Toscana (e dunque d’Italia e non solo), ricca di storia – era stata proprietà del Duca d’Aosta Amedeo di Savoia – ma anche di tante chicche da vivere e da raccontare, e capace di un’accoglienza davvero unica per chi si regala la fortuna di un soggiorno. E di una cena, non dimentichiamo i piatti raffinati, ma pieni di tradizione a dello chef Andrea Campani.

Tutto questo adesso è anche un libro. Anzi un “coffe table book“, come si usa chiamare oggi i libri illustrati. Titolo: Il Borro Toscana. Illustrato, certo, perché una storia del genere ha bisogno anche delle immagini, per raccontarsi al meglio. Lo pubblica il Gruppo Editoriale, esce adesso, e anche questo non è un caso. Perché il 2023 è anno di ricorrenze. Dei cent’anni di Hollywood si è detto; ma sono 70 da quando Salvatore e la signora Wanda fecero capolino in Valdarno per acquistare la tenuta di Viesca, a due passi dal Borro, primo affaccio sulla campagna. E sono trenta da quando Ferruccio decise di acquistare la tenuta, e di dare vita al nuovo volto del Borro, oggi brand associato ai Relais & Chateaux, spa, alloggi country luxury, due ristoranti interni e quattro tra Firenze, Dubai, Londra e Creta.

Altro libro, altra family history. Mercoledì prossimo alle 18 all’Innovation Center di Fondazione Cr Firenze, Santo Versace presenta il suo libro “Fratelli. Una famiglia italiana“ (Rizzoli), la storia di Gianni e non solo, “un uomo e una famiglia che hanno conquistato il mondo“. Intervengono Carlo Conti e proprio Ferruccio Ferragamo. Non a caso.