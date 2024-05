Villamagna, musica ed eventi

Domenica di festa a Villamagna: grazie all’impegno della comunità e dei negozianti, la frazione si riempie di musica ed eventi per la terza edizione di "Al Dì di Festa". Ci saranno banchi di artigianato, hobbisti, cibo di strada, arte live, il battesimo della sella, judo e intrattenimento. Presenti anche numerose associazioni impegnate per i diritti civili e sociali, per l’inclusione e l’ambiente. Per tutto il giorno ci saranno i banchi del mercato e lo street food per le vie del paese insieme a "Mercatutto Swap dei bimbi", scambio libero di giochi e libri ai giardini. Alle 11,30 è in programma l’inaugurazione dei nuovi giardini con musica, canti e stornelli della tradizione toscana dal medioevo ad oggi. Nel pomeriggio, la commissione pace presenterà le nuove panchine simbolicamente colorate e ci sarà il concerto dei Blues Woods.