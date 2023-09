Villa Vittoria Cultura va in archivio. Oggi spazio alla lotta alle mafie con il libro su Rossella Casini

La stagione di Villa Vittoria Cultura (viale Strozzi 2) si chiude con un incontro sul tema della mafia e dell’illegalità. La rassegna culturale, diretta da Giovanni Fittante, con Firenze Fiera e Fondazione Spadolini Nuova Antologia, ha regalato alla città 30 eventi gratuiti con la presenza di circa 90 tra autori, relatori e personalità del mondo della cultura e circa 5.000 partecipanti. Nell’ultimo incontro, oggi alle 18,30, sarà presentato il libro di Sabrina Sezzani “Storia e non storia di Rossella Casini. La donna che non mi hanno lasciato diventare”. Nata a Firenze, ma innamorata di un calabrese, Rossella è una vittima della ‘Ndrangheta. "Credo che sia un insegnamento importante per le generazioni future", commenta il presidente di Villa Vittoria Cultura, Giovanni Fittante. Porteranno i saluti Luca Milani, presidente del consiglio comunale, Agnese Larosa, presidente Associazione Nosside, Mimma Dardano, presidente dell’associazione il Gomitolo Perduto. Modera Giovanni Fittante. Oltre all’autrice del libro, Sabrina Sezzani, intervengono, Salvatore Calleri, presidente Associazione Antonino Caponnetto, Anna D’Amico, dell’ Associazione Libera Toscana e Giovanni Grossi. Letture di Gloria Sabatini. Ingresso libero.