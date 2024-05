Villa Solaria, ecco la riqualificazione. Da domani parco chiuso per i lavori

Via libera della giunta comunale al progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione del maxi polmone verde di Villa Solaria, a Quinto Alto. L’intervento, cospicuo dal punto di vista economico, è finanziato per 1,3 milioni di euro attraverso il Programma regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027. Obiettivo dichiarato del progetto quello di mirare alla valorizzazione storica e paesaggistica del parco, recuperandone il disegno e le caratteristiche con cui fu disegnato, nel XV secolo, a servizio di Villa Torrigiani, oggi proprietà privata, di cui Villa Solaria rappresenta un ampliamento successivo. I lavori in ponte, in particolare, prevedono il recupero della guardiania all’ingresso con riqualificazione dei servizi igienici, la demolizione della "casamatta" da tempo in disuso, il ripristino dei percorsi pedonali principali, dei sentieri e dei muri perimetrali. Anche gli arredi saranno completamente rinnovati e saranno installati totem e pannelli illustrativi. In programma anche interventi consistenti sul patrimonio arboreo che sarà rinnovato e arricchito. Oltre 100 alberi saranno rimossi ma, come puntualizza l’Amministrazione comunale, si tratta di una trentina di esemplari ormai secchi e di settanta piante poste in classe "D-Pericolosità estrema" dalle VTA, valutazioni di stabilità degli alberi eseguite nel 2023 e, in alcuni casi, ripetute anche nel 2024 con ulteriori prove strumentali. Le nuove alberature saranno di specie autoctone e coerenti con la natura e i valori storici e architettonici del parco. Le ulteriori fasi di progettazione saranno realizzate con la supervisione della Soprintendenza visto che l’area verde di Villa Solaria è storica e tutelata. Nelle prossime settimane l’Amministrazione promuoverà un’assemblea itinerante all’interno del parco per presentare il progetto alla cittadinanza e raccogliere stimoli e indicazioni in vista delle fasi successive. Intanto, in attesa del consistente restyling, i tanti frequentatori del polmone verde nei prossimi giorni dovranno trovare altre mete da raggiungere: da domani il parco resterà infatti chiuso al pubblico per lavori di manutenzione. L’esecuzione degli interventi, che richiederanno fino a due settimane, si è resa necessaria per garantire la fruizione in sicurezza del parco ed è propedeutica proprio al progetto complessivo di riqualificazione in fase di progettazione e che sarà realizzato.