Vigili del fuoco in festa per Santa Barbara. Da gennaio oltre dodicimila interventi

Nella sede del Comando di Firenze dei Vigili del Fuoco, in via Giuseppe la Farina, è stata celebrata la patrona Santa Barbara, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose accolte dalla comandante Marisa Cesario e dal direttore regionale Marco Frezza. Al termine della Santa messa, presieduta da don Wieslaw Olfier, che ha portato i saluti del cardinale arcivescovo Giuseppe Betori sono stati letti i messaggi augurali del capo dipartimento prefetto Renato Franceschelli e del capo del Corpo Carlo Dall’Oppio. Inoltre sono state consegnate le benemerenze al personale che di recente è stato collocato a riposo e le croci di anzianità per i vigili coordinatori che hanno raggiunto i quindici anni di servizio. Presente il Gonfalone del Comune di Firenze, con l’assessora Titta Meucci, e i figuranti della Guardia del Fuoco, gli antenati del Corpo, entrati a far parte da qualche tempo del corteo storico della Repubblica Fiorentina.

Guardando alle singole attività, da gennaio al mese di novembre appena concluso i vigili del fuoco dei vari comandi operativi di Firenze e provincia hanno portato a termine 12.147 interventi. In particolare, secondo i dati forniti dal servizio di documentazione del Corpo, la sede maggiormente chiamata in causa è stata quella di via La Farina con 4.241 interventi, seguita dal distaccamento di Firenze Ovest con 3.108 servizi e dalla sede di Empoli con 1.113. Intensa anche l’attività del nucleo sommozzatori con 98 interventi. Le squadre dei vigili del fuoco, oltre a occuparsi prevalentemente di incedi e di soccorso a persona, sono state decisive, insieme alla protezione civile, nell’emergenza alluvione a Campi Bisenzio e nella Piana.