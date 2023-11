Vigilessa presa a morsi da un grosso cane

Trenta giorni di prognosi per una vigilessa di Poggio a Caiano aggredita da un rottweiller proprio nei giorni dell’alluvione. Il fatto è accaduto venerdì scorso in via Soffici, proprio nel centro della città. L’agente ha suonato il campanello di una ditta per fare richiesta di un preventivo per la polizia municipale: il portone automatico si è aperto e lei è entrata. A quel punto da una trentina di metri di distanza è sbucato un grosso cane, un incrocio fra pastore tedesco e rottweiller, che le si è avventato contro, buttandola a terra e mordendole il braccio col quale tentava di ripararsi il viso. La vigilessa ha avuto tanta paura, ma avuto il coraggio di resistere alla presa, ma quasi subito è arrivato il proprietario del cane che l’ha bloccato e riportato nel suo recinto. L’agente, Patrizia Pugliese, fiorentina, ha chiamato il comando il quale ha chiesto al 118 l’invio di una ambulanza. Soccorsa dalla Pubblica Assistenza L’Avvenire e ricoverata al Santo Stefano di Prato per le medicazioni. Ha riportato la frattura scomposta al polso sinistro ed escoriazioni in varie parti del corpo.