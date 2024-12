Addio a Vieri Griffanti, una vita per il prossimo

Firenze, 30 dicembre 2024 – Si svolgeranno oggi alle 15,30 alla chiesa dei Sette Santi di viale dei Mille i funerali di Vieri Griffanti, figlio di Luigi, storico portiere della Fiorentina degli anni della guerra (158 partite in maglia viola dal 1938 al 1946).

Griffanti, classe 1944, di professione consulente assicurativo, ha trascorso la vita aiutando il prossimo. Appena diciottenne ha cominciato a prestare servizio alla Misericordia di piazza Duomo, per poi passare – al momento dell’apertura – alla sezione di Campo Marte, in via Cento Stelle. Nel 1986 insieme ad altri nove confratelli ha fondato la Misericordia San Pietro Martire di Campo Marte di cui è stato governatore fino al 2014.

“Dal nulla ha creato una nuova realtà, la prima sede era dentro una roulotte posizionata nel giardino di viale Paoli” racconta il consigliere comunale Alberto Locchi, ex governatore della Misericordia. “Vieri era all’avanguardia, lui ha avviato sul territorio fiorentino il servizio di automedica, istituendo la cosiddetta Volmed, a lui si devono le divise gialle e verdi ispirate al soccorso inglese”: aggiunge Locchi che lo ricorda come un uomo molto riservato, con un’intelligenza acuta. “Una persona eccezionale, un nonno incredibile”: aggiunge Muzio Muzi, uno dei figli di Maria, la donna che una ventina d’anni fa aveva rubato il cuore a Griffanti. “Con mamma si sono sposati un anno fa, ma fin da subito ha fatto parte della famiglia. Con mia sorella Melissa e con me è stato un secondo padre e con i quattro nipoti, Oreste, Vittoria, Beatrice e Lapo, un nonno premuroso, sempre disponibile anche per aiutarli a fare i compiti” aggiunge Muzi che rimarca l’intelligenza fuori dal comune e l’impegno nella Misericordia. Il soccorso sanitario era una missione, ma anche una passione: aveva una collezione di ambulanze d’epoca poi donate al Museo di Montemurlo, una collezione di modellini e un’immensa bibliografia dedicata all’emergenza-urgenza.