Vicchio, il Consiglio comunale approva il bilancio di previsione

Mugello (Firenze), 1 aprile 2025 – A Vicchio il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione. E il sindaco Francesco Tagliaferri ha illustrato le questioni principali e come ha agito l'Amministrazione. Nello specifico sono stati approvati ieri dal Consiglio comunale di Vicchio con nove voti a favore (Gruppo Obiettivo Comune) e quattro voti contrari (Gruppo Vicchio Vive) la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (Dup) e il Bilancio di previsione 2025-2027. A illustrare il bilancio di previsione è stato direttamente il sindaco Francesco Tagliaferri, che nel suo intervento, e in un lungo post sulla sua pagina social, ha rivendicato l’impegno e il duro lavoro dei primi nove mesi di mandato nel rimettere i conti in ordine: “Abbiamo trovato l’equilibrio sull’annualità 2025 e su quelle successive – ha detto il sindaco Francesco Tagliaferri - sia in parte corrente che in parte capitale, da questo momento si aprono i lavori per affrontare e sanare il pesante pregresso ereditato”. Esponendo la situazione economico-finanziaria del Comune, il primo cittadino si è soffermato in particolare sulle voci sottostimate e sovrastimate nei precedenti bilanci, chiarendone l’origine e puntualizzando. Altra scadenza fondamentale per l’Amministrazione comunale sarà il rendiconto di gestione, come evidenziato dal sindaco Francesvo Tagliaferri: “Attraverso il riconoscimento del debito fuori bilancio di circa 1.000.000 di euro – ha detto - e il riaccertamento dei residui che per il momento ci vedrà costretti a farci carico sul nostro bilancio di un’ulteriore spesa di circa 700.000 euro , oltre al disavanzo di gestione precedente – ha aggiunto - e quello che emergerà in quella sede, procederemo alla formalizzazione del ricorso ad un piano di riequilibrio finanziario pluriennale”. Tra gli atti approvati nella stessa seduta, c’è anche il Programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027, il Piano di alienazione e valorizzazione. E proprio riguardo a quest’ultimo il sindaco del Comune di Vicchio Francesco Tagliaferri ha precisato sul Circolo delle Caselle. L’impegno ribadito dal primo cittadino è di “amministrare responsabilmente, nella consapevolezza della situazione in cui siamo”: “Ce la metteremo tutta per terminare il nostro mandato con lo stato delle casse del nostro comune in buona salute”. Maurizio Costanzo