"Viali interrati per dare respiro alla città"

Archiviato (per ora) il matrimonio con Italia Viva e in attesa di sapere se Elly Schlein e Giuseppe Conte benediranno l’ingressod el Movimento 5 Stelle nell’alleanza che sostiene Sara Funaro, il centrosinistra sta continuando a tenere incontri con i fiorentini, sia in centro che in periferia, per disegnare la Firenze del futuro. In settimana il coordinamento del quale fanno parte, oltre al Pd, anche Sinistra Italiana, +Europa, Volt, Movimento di azione laburista, Azione, socialisti e Anima Firenze 2030, si riunirà nella sede dei dem di via Forlanini per arrivare a una bozzadi programma da sottoporre poi alla candidata Funaro. Quello che si sa è che la coalizione sta lavorando su più fronti: dalle tramvie – che un giorno invece di partire e arrivare in centro possano collegare autonomamente le periferie – , la lotta agli Airbnb, l’emergenza abitativa, la transizione ecologica e la forestazione urbana. Ma potrebbero tornare in auge anche i parcheggi interrati, tanto avversati dai residenti ma definiti utili e indispensabili dall’amministrazione uscente. Altra novità, che prende le mosse da quanto fatto in altre città europee, è quella di interrare parti dei viali (soprattutto a Novoli)per restituirli ai cittadini e alla vivibilità. Ma anche per azzerare lo smog che lo scorso anno ha raggiunto livelli record, tanto da spingere Palazzo Vecchio a rendere off limits ai mezzi più inquinanti – dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle 18:30 – parte dei viali di circonvallazione e la Zona a traffico limitato.

A.P.