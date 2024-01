Via Pisana . Lavori al Ponte

Lavori a Firenze, ripercussioni sul territorio di Scandicci. Saranno eseguiti in notturna gli interventi di monitoraggio del Ponte a Greve. Il manufatto si trova sulla via Pisana al confine tra Firenze e Scandicci. Quello originale venne distrutto dai tedeschi durante la guerra, l’attuale fu ricostruito subito dopo il conflitto e nel tempo ha subito diversi interventi di manutenzione. Fino a domenica tra le 21 e le 6 di mattina sarà interrotta la circolazione il tratto tra via di Ugnano e via del Ponte a Greve; inoltre in via Pisana tra il numero civico 946 e via di Ugnano sarà chiusa la direttrice verso il centro città. Il percorso alternativo segue via Pisana, via Pestalozzi, viale Moro, ponte Berlinguer, viale Nenni, viuzzo Roncolino. Rotatoria Bugiardini, via Ponte a Greve per rientrare in via Pisana. Tempo addietro anche il ponte sulla Greve all’altezza di piazza Marconi (stavolta sul territorio di Scandicci) ebbe necessità di controlli per appurarne la stabilità. E anche in quel caso non mancarono problemi nella zona fiorentina di Soffiano. Fortunatamente stavolta i saggi saranno in orario notturno; l’obiettivo è evitare quanto più possibile le difficoltà a chi percorre questa strada obbligata da Scandicci verso Firenze.