Via Peruzzi cambia look. Asfaltature notturne per ridurre i disagi

Ancora lavori stradali ad Antella, ancora attorno a via Peruzzi. Stavolta però saranno realizzati in notturna, per diminuire l’impatto sulla viabilità, già messa a dura prova dal cantiere Publiacqua in piazza e nelle zone limitrofe. Per rifare il manto stradale nell’ambito dei lavori della terza corsia autostradale, in orario 21-6 fino al 13 settembre viene istituito un senso unico alternato regolato da semaforo. Il tratto interessato dai lavori di riasfaltatura è quello compreso tra l’area di servizio e il nuovo ponte autostradale. Intanto proseguono a tutta velocità i lavori per il rifacimento dell’impianto fognario nel cuore di Antella: sarebbero dovuti terminare a metà luglio, ma se tutto va bene finiranno entro questo fine settimana, dopo lo slittamento dovuto agli stop imposti dalla soprintendenza per ritrovamenti archeologici. Dopo gli episodi di allagamento dei mesi passati, il maltempo delle scorse ore ha fatto temere nuovi problemi nel centro della frazione. Per fortuna, tutto è andato bene.

Ma.Pl.