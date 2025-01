Via Francoforte sull’Oder. Attivati i nuovi parcheggi a pagamento

Nuovi posti a pagamento su via Francoforte sull'Oder, da ieri sono operativi. Con un’ordinanza del settore polizia municipale è ufficialmente entrata in vigore la rivoluzione della sosta nell’area vicina al comune che prevede l’arrivo di 8 stalli di sosta ‘blu’, un parcheggio disabili e uno spazio per attività di carico scarico in via Francoforte sull’Oder, oltre a 7 nuovi spazi a pagamento su via Turri, angolo con Francoforte sull’Oder.

La segnaletica stradale è stata predisposta, da oggi chi non pagherà potrà essere formalmente multato. I lavori della semipedonalizzazione di via Aleardi hanno spostato nel centro Rogers, quindici parcheggi blu. Il numero di posti a pagamento è immodificabile, perché è stato oggetto di trattativa con la società che ha realizzato il nuovo centro.

Nel project financing è indicato che oggetto della gestione da parte del concessionario saranno 139 posti auto in area delimitata (ovvero fuori dalla sede stradale) e 100 posti auto lungo strada ubicati in via Francoforte sull’Oder, via 78° Lupi di Toscana, via Aleardi, piazza della Repubblica. Non mancano le proteste per questa decisione che ovviamente incide sulla capacità si lasciare l’auto tra piazza Boccaccio, e il centro cittadino.