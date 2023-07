Via all’Italian brass week festival I big degli ottoni brillano in centro

di Giulio Aronica

Respiro, energia, movimento. Sono il principio e l’anima di un festival che compie quasi un quarto di secolo, trovando nell’amore per la musica del suo direttore artistico, il primo corno del Maggio Musicale Luca Benucci, il lievito necessario per amalgamare le stelle internazionali del mondo degli ottoni. Ispirandosi all’ultimo verso del Paradiso dantesco ‘L’amor che move il sole e le altre stelle’. L’Italian Brass Week di quest’ anno conferma ancora una volta la capacità di tessere relazioni con le principali realtà istituzionali della città - dall’Estate Fiorentina alla Fondazione Cassa di Risparmio, dall’Opera di Santa Croce al Teatro del Maggio Musicale - consolidando rapporti e partnership con decine di ambasciate straniere ad ogni latitudine. La rassegna, in programma dal 23 al 28 luglio, è dedicata alla leggenda della tuba Roger Bobo, membro fondatore dell’Ibw, e al presidente onorario Dale Clevenger, recentemente scomparsi, e si apre con il concorso internazionale ‘Wings of talent’, che assegna ai migliori giovani performers borse di studio offerte da Anbima e al vincitore assoluto un concerto da solista con l’Orchestra da Camera Fiorentina. Il repertorio di è un omaggio agli ideali danteschi di equilibrio e armonia, e spazia dal jazz emergente del Braxican Brass Quintet, protagonista alle Pavoniere, agli omaggi alla fiorentina Camerata de’ Bardi, ai compositori francescani e ai brani sacri degli apostoli eseguiti dai solisti del Festival - da Rex Richardson a Olivier Darbellay, da Zoltan Kiss a Ryunusuke Abe - sullo sfondo di Santa Croce. Tra i luoghi toccati, anche Palazzo Medici Riccardi e l’arengario di Piazza della Signoria, dove si chiuderà il festival, ma l’appuntamento più atteso è quello del 27 luglio con il suggestivo Golden Water Mirror.