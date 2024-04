Venti orchidee rarissime nel giardino di una scuola

La fioritura di una rara orchidea selvatica è stata scoperta, in Toscana, nel giardino della scuola dell’Istituto comprensivo Camaiore 3: si tratta della ’Serapias neglecta’, una specie protetta, segnalata nella Convenzione di Washington e classificata come "vicina alla minaccia di estinzione" per conversione dei suoli e inquinamento. "Vogliamo cogliere questo evento, nella Giornata della Terra, come ennesimo monito sulla necessità di approvare la legge contro l’indiscriminato consumo di suolo, ferma da un decennio in parlamento – dice Francesco Vincenzi, presidente dell’associazione dei Consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue (Anbi) – In Italia, ogni secondo, quasi due metri quadrati e mezzo di territorio sono cementificati o abbandonati, riducendo la biodiversità e aumentando il rischio idrogeologico".

La scoperta è stata del tutto accidentale: una squadra di operai stava mettendo a dimora alcuni alberi donati alla scuola, quando un’esperta ha notato la delicata fioritura fare capolino nel prato. La segnalazione, confermata da botanici, è stata passata al dirigente scolastico, che ha immediatamente coinvolto una classe di studenti, perché avviassero un progetto di protezione; le orchidee selvatiche sono, infatti, rare e preziose perché, per nascere, hanno bisogno di trovare non solo il terreno adatto, ma anche la presenza di una seconda specie simbionte, che possa dare loro il giusto nutrimento per farle germogliare e crescere.

L’eccezionalità della scoperta è nella quantità di esemplari individuati nel piccolo giardino della scuola materna: in un’area di poco meno di 200 metri quadrati sono visibili circa venti orchidee; altre due piante crescono in un prato attiguo e una nel giardino delle medie.