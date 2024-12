Veglia, musica e cibo. Dal Ferrone al Circolo. Il Capodanno si accende

Doppia occasione per festeggiare in comunità la fine del 2024 e l’inizio del 2025. Martedì 31 dicembre il countdown in allegria sarà celebrato al circolo Arci del capoluogo con la cena sociale e il veglione dell’ultimo dell’anno. Si parte alle 20,30. Alla stessa ora, appuntamento anche al Ferrone, sempre al circolo Arci, per "Capodanno insieme".

Il nuovo anno poi vedrà l’arrivo della befana a Impruneta in piazza Buondelmonti già dal 5 gennaio: appuntamento alle 15 con dolci e caramelle per i bambini a cura di Pro Loco di Impruneta. Il giorno successivo, sempre nella centralissima piazza, alle 11,30 ci sarà la tradizionale Cavalcata dei Magi. Alle 15 a Tavarnuzze ancora il 6 gennaio alle 15 in piazza don Chellini partirà la Festa della Befana a cura della Pro Loco della frazione. Alle 16 anche il Ferrone celebra la befana al circolo Arci. Alle 17 a Impruneta al loggiato del Pellegrino si svolgerà il "Concerto dell’Epifania" insieme al Coro Polifonico del Chianti e alla Società Corale di Impruneta.