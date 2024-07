Vandali a San Giusto. Sfondato con un mattone il finestrino di un’auto

La pietra con la quale hanno sfondato il finestrino è ancora lì, sulla zanella del marciapiede. Siamo a San Giusto, dove una Fiat Panda Rossa è stata danneggiata da giorni. I malviventi hanno sfondato il finestrino posteriore destro, per cercare qualche oggetto di valore da rubare. È allarme in città per i furti sulle auto. Dopo la segnalazione dell’altro giorno, con una vettura dalla quale erano stati rubati i fari led, non mancano neanche i colpi sulle auto in sosta. La vettura con il vetro sfondato è lì da qualche giorno. Probabilmente il proprietario è in vacanza e quando tornerà a casa troverà l’amara sorpresa. Un commerciante intanto ha deciso di tappare la falla con un telo di plastica trasparente. "La sicurezza in città – ha detto Maria Luisa Dipalo (FdI) – non è un optional. Credo sia fondamentale intervenire per garantire ai cittadini di non avere brutte sorprese. È incredibile che queste cose avvengano nell’indifferenza di tutti". Diversi furti su auto si sono verificati nell’area del parcheggio scambiatore di Villa Costanza, ma anche nelle aree di sosta accanto al Russell Newton, e nei quartieri di confine con Firenze, come appunto quello di San Giusto.