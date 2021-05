Firenze, 13 maggio 2021 - L'accelerazione della campagna vaccinale contro il Covid in Toscana passa per gli annunci quotidiani: tutti i giorni si apre una nuova finestra per una o più nuove classi di età che possono così prenotarsi per la vaccinazione.

Oggi, giovedì 13 maggio, tocca ai nati negli anni 1966 e 1967. Alle 16 i 54 e 55enni potranno prenotarsi sul portale online regionale. C'è stato un vero assalto al portale: dopo dieci minuti c'erano 22mila persone in coda, le prenotazioni - secondo quanto comunicato dal presidente della Regione, Eugenio Giani - viaggiavano al ritmo di 500 al minuto.

Per la fascia degli over 50 rimangono quindi queste finestre:

I nati negli anni 1968 e 1969 (i 53 e 52enni) potranno prenotare il vaccino domani, venerdì 14 maggio.

I nati negli anni 1970 e 1971 ( i 51 e 50enni) potranno prenotarsi sul portale sabato 15 maggio.

Entro sabato così tutti i cinquantenni avranno accesso al portale per prenotare il vaccino.

Il video-tutorial: ecco come si prenota

Diverso rispetto al passato il meccanismo della prenotazione che prevede una "waiting-room" - cioè una sala d’attesa - iniziale. Qui, chi accede, vede quante persone lo precedono e qual è, indicativamente, il tempo d’attesa. Solo una volta smaltita la coda scatta il vero e proprio ingresso nella "stanza" per la prenotazione, dove individuare i posti e gli orari rimasti.

FIGLIUOLO ANNUNCIA IL VIA ALLE PRENOTAZIONI PER GLI OVER 40

"Sono 30mila le prenotazioni dei 56-57enni registrate sul portale regionale dei vaccini in circa tre ore, a partire dalle ore 16 circa - ha detto ieri Andrea Belardinelli responsabile sanità digitale e innovazione della Regione Toscana -. A disposizione dei toscani nati nel 1964 e nel 1965 ci sono circa 38mila dosi. Da lunedì 10 maggio il portale regionale per la prenotazione ha registrato oltre 2,76 milioni di visite. Di queste utenti 1,7 milioni sono entrati subito, 683mila hanno trovato la waiting-room e hanno fatto la coda prima di accedere, mentre 296mila utenti hanno abbandonato".



Nei prossimi giorni si prosegue, estendendo le fasce d’età e rimodulando orari e hub in base anche alle previsioni di nuove forniture. "Abbiamo deciso di procedere di due anni in due anni – ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani – impostando già tutto il programma per gli over 50. Sono prenotazioni che arriveranno fino al 4 luglio, ma che consentono a tutti i cittadini di avere una data certa per le vaccinazioni. Sono molto soddisfatto per i messaggi di gratitudine ricevuti da sessantenni e cinquantenni".



Intanto va avanti il lavoro sulla cosiddetta categoria 4 (persone con comorbilità o affette da patologie che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di Covid-19, con età compresa tra i 18 e i 50 anni), ma anche sulle Rsa. Ieri si è svolta una riunione fra l’assessore al sociale Serena Spinelli, i gestori delle Rsa e le organizzazioni sindacali. Un incontro che è porterà a definire, probabilmente entro un paio di giorni, l’ordinanza per consentire nuovamente le visite dei parenti nelle strutture. "Stiamo preparando un atto che declini le direttive nazionali in base alla realtà toscana". ha detto Spinelli