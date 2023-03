Vacanze di Pasqua alla Croce Rossa Laboratori e giochi per i bimbi

Vacanze di Pasqua? La Croce Rossa organizza i centri per bambini. Nella sede della Cri saranno organizzati ogni giorno attività e laboratori a tema pasquale e per bambini da 2 a 5 anni.

"I laboratori organizzati – dice il presidente Gianni Pompei (nella foto) – avranno lo scopo di favorire la condivisione delle esperienze, con un approccio ludico ricreativo".

Come funziona? Ecco tutte le informazioni pratiche. I laboratori sono dedicati a bambini da 2 a 5 anni. Gli orari sono 8-16. L’8 aprile le attività inizieranno alle 8 per terminare alle 12. I giorni disponibili sono 6-7-8-11 aprile. In tutto sono 15 i posti disponibili. Per iscrivere i figli ai centri pasquali, occorre scrivere una mail a [email protected] Per oggi infine la Croce Rossa ha organizzato anche un evento per i bimbi di soci e volontari sempre da 3 a 5 anni. Appuntamento su prenotazione dalle 16.30 alle 18.30. I piccoli anni potranno partecipare alle seguenti attività: laboratorio creativo: il coniglio di Pasqua, caccia all’uovo, giochi di gruppo. Per prenotarsi scrivere un messaggio WhatsApp al numero 334 1182752. La festa non prevede la presenza dei genitori.