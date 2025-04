Vacanze anziani, dal 14 aprile le prenotazioni

Firenze, 12 aprile 2025 - Partiranno il 14 aprile le prenotazioni a Firenze per le iscrizioni ai soggiorni estivi per la terza età, in varie località marine, montane e termali. L'opportunità è promossa da Palazzo Vecchio ed è rivolta ad anziani autosufficienti che abbiano compiuto i 60 anni di età e residenti nel Comune di Firenze. “Si rinnova anche quest’anno una bella opportunità di svago e socialità per i nostri anziani. – evidenzia l’assessore al welfare Nicola Paulesu –. Sappiamo bene quanto sia necessario a quell’età mantenere una vita attiva e avere sempre occasioni per stare assieme ad altre persone. In particolare, durante l’estate la solitudine è un nemico pericoloso anche per la salute e dobbiamo avere mezzi a disposizione per contrastarla. I soggiorni estivi in questo senso sono davvero un’occasione importante”. Al momento dell’iscrizione occorre portare con sé un documento d’identità ed il codice fiscale. È possibile richiedere un contributo sulla base del valore dell’indicatore Isee valido per l’anno 2024. La dichiarazione del valore Isee non è necessaria per chi paga l’intera quota del soggiorno.