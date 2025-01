Usano il cellulare mentre guidano. Patenti sospese a tre fiorentini

Il 2025 si apre con una serie di controlli della Municipale: sono stati controllati 20 veicoli, 4 bus e 3 autocarri e non sono mancate le irregolarità. Un bus italiano è stato multato per aver sostato e poi transitato senza il permesso di ingresso in città (due sanzioni rispettivamente da 83 e 42 euro). Tre le patenti ritirate ad altrettanti conducenti sorpresi alla guida mentre usavano il cellulare: per loro anche una sanzione di 250 euro con decurtazione di 5 punti dalla patente. Due invece i conducenti trovati su veicoli con revisione scaduta.