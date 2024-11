Una sezione per Paola Lucarini. Il premio letterario Camaiore ricorda la poetessa fiorentina

Se ne sente la mancanza e non è un caso che alla memoria di Paola Lucarini (e di Rosanna Belluomini) sia stato dedicato quest’anno un riconoscimento speciale del Premio letterario Camaiore, assegnato a Gianfranco Lauretano per la sua opera ‘Questo Spentoevo sta finendo’ (edito da Graphe). E’ difficile rendere conto di quante cose ha fatto Paola Lucarini (1942-2024): fondatrice di ‘Sguardo e Sogno’, quindi nel Pen Club; Segni e tempi; Ucai; storica giurata nel Premio letterario Camaiore e recentemente anche nella giuria del premio Nuova Antologia; essa stessa Premio Basilicata. Ha scritto sette raccolte poetiche e suoi testi sono stati tradotti in varie lingue e inseriti in antologie italiane e straniere. Einaudi ha pubblicato in un volume dedicato a Primo Levi una sua intervista all’autore di ‘Se questo è un uomo’. Quante cose, eppure sappiamo che una persona non coincide solo con quello che fa perché c’è molto di più.