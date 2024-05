Una rosa speciale per gli infermieri. L’omaggio per non dimenticare: "Eroici durante la pandemia"

Si è celebrata nei giorni scorsi, la Giornata internazionale dell’infermiere organizzata da Opi Firenze-Pistoia. Professionisti, istituzioni e rappresentanti del mondo sanitario si sono riuniti per un pomeriggio dal titolo ’Essere infermieri oggi: innovazioni nell’infermieristica’. Fra gli eventi in programma, il giuramento dei neolaureati, alla presenza di David Nucci, Barbara Caposciutti e Maddalena Troja, rispettivamente presidente, vicepresidente e segretaria dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Firenze e Pistoia. È stata poi presentata la rosa ’La Cura’, ibrido ideato e registrato da Rose Barni per rendere omaggio all’impegno degli infermieri, in particolare durante la pandemia.