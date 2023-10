Una guardia giurata all’outlet mugellano

Sicuritalia ricerca guardia giurata per attività di sicurezza e vigilanza all’outlet di Barberino di Mugello. Richiesta esperienza e porto d’armi. Si dovrà essere disponibili al lavoro h 24. Contratto a tempo indeterminato o, se senza esperienza, di apprendistato. Retribuzione: 1.328 euro, indennità per lavoro notturno e buoni pasto. Per candidarsi: v.manoiero@sicuritalia.it.