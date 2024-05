Un presidio antimiltarista davanti alla Leonardo

Presidio antimilitarista oggi pomeriggio di fronte alla Leonardo. A organizzarlo l’Assemblea antimilitarista della nostra regione "per poter incontrare i lavoratori - spiegano - e discutere con loro degli effetti delle politiche aziendali, che contribuiscono alla chiesa agli armamenti e al rischio di conflitti globali". L’intento, comunque, "non è quello di puntare il dito contro chi lavora alla Leonardo, ma puntare il dito contro chi è complice delle industrie belliche". La direzione della Leonardo, conclude l’assemblea antimilitarista, "avrebbe consigliato ai propri dipendenti di uscire in anticipo per evitare qualsiasi disagio al cospetto dei manifestati, ma solo con il dialogo e la messa in discussione di qualsiasi dinamica bellica si può sperare un un cambiamento"