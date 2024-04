La sostenibilità è uno dei temi chiave di questo momento storico anche per il settore vitivinicolo.

"Per celebrare i nostri cent’anni abbiamo organizzato per il 14 maggio un convegno a Palazzo Vecchio a cui parteciperanno esponenti dei nostri omologhi di grandi territori produttori di vino, Champagne, Borgogna, Barolo, Porto e Oregon. Non sarà un’autocelebrazione, ma un confronto, noi vogliamo ascoltare come si comportano altri territori dove si produce vino di qualità. Porteremo un manifesto di sostenibilità che si adatta al nostro territorio, alla nostra denominazione" spiega Carlotta Gori, direttrice del Consorzio Vino Chianti Classico.