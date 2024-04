Un libro delle avventure su strada di una famiglia complessa

Il secondo libro della scrittrice fiorentina Saschia Masini, classe 1983, s’intitola ’Dora per sette’ ed è un divertente romanzo per ragazzi on the road. Il libro parla dei Mennonna, una famiglia di Milano di cui fanno parte Nicola, il padre, Karin, la madre, e i tre figli Orlando, Amelia e Berenice. Della famiglia in un certo senso fa parte anche Dora, una vecchia Fiat Panorama del 1986 chiamata così da Nicola. Tutto comincia quando Amelia, appassionata di equitazione a livello agonistico, viene convocata per partecipare con il suo cavallo (di nome Lady Killer) a una gara a Catania: si tratta di un viaggio lungo centinaia di chilometri, troppo lungo per una macchina così vecchia e molto faticoso per una famiglia con dei figli che non smettono mai di litigare. Nonostante i pericoli i Mennonna iniziano il viaggio partendo da Milano e decidono di fare tre tappe: Firenze, Muro Lucano e Villa San Giovanni. Tutte e tre riserveranno delle sorprese. A Firenze, per esempio, si aggiunge al variegato gruppo anche nonna Bruna. Nella sosta lucana la famiglia si ferma a pranzo da zio Mimmo (parente di Nicola). Durante il viaggio Nicola per complicare le cose si rifiuta di usare il navigatore credendo che sennò gli arriveranno troppe pubblicità, ma la scelta lo porta talvolta a sbagliare strada. Una scena che ci ha colpito è quella della fermata all’autogrill, dove la famiglia deve fronteggiare un imprevisto. Questo libro descrive con efficacia lo sport agonistico ma insegna che l’importante è divertirsi e partecipare senza l’ossessione di vincere a tutti i costi. ’Dora per sette’ è adatto per ragazzi di tutte le età e ci è davvero piaciuto.