Un doppio Terramoto scuote la Sancascianese

Un doppio Terramoto... scuote la Valdipesa. La Sancascianese vince 2-1 il derby contro il Barberino Tavarnelle per merito della doppietta dell’attaccante gialloverde Edoardo Terramoto. Decisivi due colpi di testa dello scatenato bomber che consegnano la vittoria alla squadra di Daniele Latini. Altro giocatore determinante per la Sancascianese è Minò che nel finale di gara con una strepitosa parata nega al bomber ospite Ghelli il gol del pareggio. L’inizio della gara è tutto a favore della Sancascianese con Terramoto che va subito vicino al gol. Rete che arriva al 38’ a seguito di calcio d’angolo dalla destra di Pratesi e Terramoto di testa mette dentro. Poi è S. Petracchi a dare spettacolo sulla fascia. Nella ripresa reazione del Barberino Tavarnelle che al 60’ pareggia con Ghelli su rigore. Ma al 74’ ancora Terramoto segna il gol della vittoria di testa su deviazione di Corsinovi. La squadra ospite di mister Temperini non molla e sfiora in alcune occasioni il pareggio, ma la Sancascianese disputa la migliore partita stagionale.

Nell’altro derby Vastola fa salire in paradiso il Porta Romana realizzando uno splendido gol che mette al tappeto il Galluzzo. Il Porta Romana si dimostra in crescita, mentre il Galluzzo si impegna ma non è concreto con azioni di Leporatti, Paoletti e Mohamed. Nel finale Porta Romana ancora pericoloso: Tumminaro si lancia in contropiede, Piccini lo affronta con troppa decisione è viene espulso.

Grande rimonta del Chianti Nord che dopo mezz’ora era sotto di 2-0 per le reti dell’Audace Legnaia di Enea e Pratesi. Poi i chiantigiani reagiscono e pareggiano 2-2 grazie al rigore trasformato da Butera e al gol di Sibide a seguito di un bello spunto di Dosso. La gara termina così con un giusto pareggio.

Negli altri risultati del girone E pareggio a reti inviolate in Reggello-Sporting Arno e Castelnuovese-Incisa, mentre San Clemente-Dinamo Florentia finisce 1-1 con a segno Paggetti e Cori.

Nel girone D la squadra del giorno è il Novoli che vince in trasferta per 2-0 sul campo del Calenzano con reti di Segoni e Bandini. In evidenza il San Godenzo che batte per 1-0 il Casale Fattoria con rete decisiva del difensore centrale Traversi a seguito di azione di Sequi. Continua l’ottimo cammino del San Godenzo che ottiene tre punti meritati e sale nei piani alti della classifica. Ottimo momento per la Virtus Rifredi che batte 1-0 il Sagginale grazie a Sereni miglior giocatore in campo. Finisce sullo 0-0 e con poche emozioni Gallianese-Csl Prato. In parità Albacarraia-Maliseti 1-1, con gol di Simonetta e Ottaviani.

Francesco Querusti